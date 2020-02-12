رياضة | رسائل رينيه فايلر عن مباراة الأهلي والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسائل رينيه فايلر عن مباراة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فايلر على أهمية تحقيق الفوز في مباراة الجمعة المقبلة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات للفريق الأحمر في الدوري المصري.

وأشار المدرب السويسري إلى أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز في مباراة المصري فقط وعدم الانشغال بأي أمور أخرى خلال هذه الفترة .



وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.