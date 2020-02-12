رياضة | صراع لندني على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع لندني على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناديي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في منافسة قوية للتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا فرانشيسكو إيسكو ألاركون، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما أوردته شبكة "دون بالون" الإسبانية، فإن قطبي مدينة لندن دخلا في صراع محتدم للظفر بصانع الألعاب الدولي الإسباني خلال الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة، أن نادي ريال مدريد الإسباني لن يتخلى عن إيسكو بأقل من مبلغ 63 مليون جنيه إسترليني.

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وسبق لمسئولي البلوز أن قدموا عرضاً لضم إيسكو في فترة الإنتقالات الشتوية المنصرمة، بلغ 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب النادي الملكي.

ويسعى تشيلسي لضم لاعب مبتكر في وسط الميدان، لتعويض رحيل النجم الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس، الذي توجه لموناكو الفرنسي في وقت سابق.

على الجانب الآخر، يرى أرسنال في صاحب الـ 27 عاماً اللاعب الأمثل في مركز صانع الألعاب، الذي أصبح شاغراً منذ رحيل آرون رامسي نحو يوفنتوس الإيطالي، في ظل إنخفاض مستوى الألماني مسعود أوزيل، وعدم تقديم لاعب ريال مدريد المعار داني سيبايوس المستوى المأمول منه.

ومن المتوقع أن يوقع النادي الملكي مع لاعب جديد في وسط الميدان خلال الميركاتو الصيفي المقبل، قد ينحصر بين أحد الثلاثي بول بوجبا وفابيان رويز ودوني فان دي بيك، الأمر الذي يفتح الباب نحو رحيل إيسكو.