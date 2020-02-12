رياضة | طريقة جديدة من كيكي سيتين لإنقاذ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة جديدة من كيكي سيتين لإنقاذ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتعامل كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع لاعبي فريقه كصديق من أجل استرجاع ثقة اللاعبين بأنفسهم والإبداع في المستطيل الأخضر.

المدرب سيتين حدد عدة أھداف، إحداھا تحقیق أقصى قدر من الاتحاد في الفریق، سواء الأساسیین أو البدائل أو الشباب، ليشعر الجميع بالمشاركة مع الھدف المشترك المتمثل في حصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم.

ويتدخل سيتين ویتخذ التدابير اللازمة حتى یتم تحفیز اللاعبین دائماً، حتى أولئك الذین لدیھم مشاركة أقل.

ویرید المدرب أن یقوم جمیع لاعبیه، سواء أساسین أو بدلاء بعمل عمليات الإحماء قبل بدء المباراة، حيث كان من قبل یقفز الأساسیون فقط إلى الملعب، لكن الآن لا یبقى اللاعبين على مقاعد البدلاء بل یقومون بعملیات الإحماء وبھذه الطریقة یكون الفریق أقرب من بعضهم البعض.

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وأكبر دليل على ذلك في نھایة مباراة ريال بيتيس قفز البدلاء إلى المیدان لتھنئة زملائھم في الفریق، وأظھر لاعبون مثل ریكى بویج أو حتى رونالد أراوغو فرحتھم على عشب ملعب بينتو فيامارين.