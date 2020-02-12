رياضة | زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز

ويسعى زيدان لضم ببرونوفيتش ليكون تدعيما قويا في وسط الملعب بجانب، كاسيميرو، أو بدلاً منه في حالة رغبته في إراحة البرازيلي، ولذلك بدأ بيريز رئيس النادي في تجهيز عرضا ضخماً لضم اللاعب

ويرتبط الكرواتي بروزوفيتش بعقد مع نادي إنتر ميلان حتى يونيو 2022، ويمكن للريال التفاوض مع الإنتر في نهاية الموسم لضمه.