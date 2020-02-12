رياضة | زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإٍسباني من بيريز رئيس النادي حسم صفقة مدوية من داخل إنتر ميلان الإيطالي في الصيف المقبل.
ووفقا لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن زيدان طلب من بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي.
ويسعى زيدان لضم ببرونوفيتش ليكون تدعيما قويا في وسط الملعب بجانب، كاسيميرو، أو بدلاً منه في حالة رغبته في إراحة البرازيلي، ولذلك بدأ بيريز رئيس النادي في تجهيز عرضا ضخماً لضم اللاعب
ويرتبط الكرواتي بروزوفيتش بعقد مع نادي إنتر ميلان حتى يونيو 2022، ويمكن للريال التفاوض مع الإنتر في نهاية الموسم لضمه.