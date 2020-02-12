رياضة | الأهلي يهدد حلم بيتسو موسيماني

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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أنه يسعى للفوز بالثلاثية التاريخية في عام 2020 من خلال الجمع بين ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني لصحيفة "كيك أوف": "إذا قلت لا أفكر في 3 ألقاب فلن أكون طموحًا وإذا قلت نعم فقد أبدو متغطرسًا بعض الشيء لكن هذا هو الحال".

وأضاف: "إذا تأهلنا لنهائي كأس جنوب إفريقيا فأعتقد أننا سنكون على موعد تاريخي بضرورة الفوز بالثلاثية لأنه لا يوجد أي أعذار في ذلك".

ويستعد صن داونز لمباراة الأهلي يوم 29 من شهر فبراير الجاري ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.