رياضة | صراع بين عمالقة الدوري الإنجليزي لضم حكيم زياش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين عمالقة الدوري الإنجليزي لضم حكيم زياش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن نادي ​تشيلسي​ يسعلى في للتعاقد مع النجم المغربي ​حكيم زياش لاعب ​اياكس​ الهولندي​ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف التقرير رغم ان ادارة الفريق تشيلسي فشلت في التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية الا ان زياش هدف أساسي لدى لامبارد في الانتقالات الصيفية.

ما زال المدير الفني للفريق فرانك ​لامبارد​ متمسكا بفكرة التعاقد مع حكيم في الصيف المقبل، خصوصا ان المدير الفني يشعر باحباط كبير لعدم اجراء أي صفقات في موسم الانتقالات الشتوية، لذلك هو متمسك بالتعاقد مع زياش نهاية الموسم الحالي بعد فشل تشيلسي في اجراء اي تعاقد في الفترة الماضية.

يذكر ان يوجد أكثر من نادي إنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب حكيم زياش مثل مانشستر يونايتد وارسنال.