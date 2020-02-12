رياضة | حكيم زياش على طاولة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكيم زياش على طاولة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي تشيلسي الإنجليزي، جناح فريق أياكس أمستردام، الدولي المرغبي حكيم زياش، بحسب ما أوضحته تقارير صحافية هولندية.

حاول "البلوز" ضم اللاعب المغربي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن النادي الهولندي لم يوافق على فكرة بيعه.

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وبحسب صحيفة دي تليغراف الهولندية، فإن زياش يريد الرحيل في الصيف المقبل، ويتوقع أياكس وجود اهتمام كبير بالنجم المغربي.

وتابعت الصحيفة الهولندية أن تشيلسي يجهز عرضاً لضم جناح أياكس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يملك النادي اللندني حوالي 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل لإنفاقها على الصفقات، ويمكن أن ينجح في إغراء عدة لاعبين للانضمام إلى ستامفورد بريدج.