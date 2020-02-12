اونلاين | يلا شوت .. رابط سريع مشاهدة مباراة ليون ومارسيليا بث مباشر بتاريخ 12-02-2020 كأس فرنسا

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مشاهدة مباراة ليون ومارسيليا بث مباشر بتاريخ 12-02-2020 كأس فرنسا، يستضيف ملعب غروباما ستايديوم معقل نادي ليون اللقاء الذي يجمع بين صاحب الأرض فريق أولمبيك ليون ونظيره أولمبيك مارسيليا اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنسا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة مساءًا بتوقيت السعودية والعاشرة وخمسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة بي إن سبورت6.

مباراة ليون ومارسيليا اليوم

يخوض فريق أولمبيك ليون لقاء اليوم الأربعاء بصفته صاحب الأرض والجمهور على أمل تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس فرنسا والوصول للنهائي والظفر باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2012، وتأهل فريق ليون لربع النهائي بعد الفوز على حساب نيس في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبالنسبة لمنافسات الدوري فيحتل أولمبيك ليون المركز التاسع برصيد 33 نقطة وأخر مباراة له في الدوري خسر برباعية مقابل هدفين أمام كبير العاصمة باريس سان جيرمان.

مباراة ليون ومارسيليا

في المقابل يسعى الفريق الضيف أولمبيك مارسيليا لتجاوز عقبة نظيره ليون والوصول لنصف النهائي ومحاولة الظفر باللقب ورفع رصيده إلى 11 لقب كأس والاقتراب من باريس سان جيرمان الذي يملك في جعبته 12 لقب.

وبالنسبة لمنافسات الدوري الفرنسي يحتل أولمبيك مارسيليا المركز الثاني خلف المتصدر سان جيرمان برصيد 49 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر، وأخر مباراة للأولمبيون كانت أمام تولوز وحقق الفوز بهدف مقابل لاشئ.

موعد مباراة ليون ومارسيليا

11:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:05 مساءاً بتوقيت مصر .

10:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:05 مساءاً بتوقيت العراق .

10:05 مساءاً بتوقيت السودان .

11:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

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10:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:05 مساءاً بتوقيت تونس .

9:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:05 مساءاً بتوقيت قطر.

8:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:05 مساءاً بتوقيت غرينتش.

بطاقة المباراة

البطولة: كأس فرنسا

الجولة: نصف نهائي

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 6

الملعب: غروباما ستايديوم

المعلق: نوفل باشي