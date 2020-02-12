اونلاين | بدون تقطيع.. شاهد مباراة ليون ومارسيليا بث مباشر اليوم 12-02-2020 كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. شاهد مباراة ليون ومارسيليا بث مباشر اليوم 12-02-2020 كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليون ومارسيليا بث مباشر اليوم في لقاء الأربعاء لكوبي دو فرانس كاس فرنسا والتي يستضيفها ملعب بارك أولمبيك ليون ونحن في انتظار أي جانب سوف يسود اللقاء الذي ينقل في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة والحادي عشر وخمس دقائق بتوقيت السعودية ويصل إلى الأربعة الأخيرة حيث بدا الأمر كما لو أن ليون كان يستعد لأداء دوره في بث مباشر ليون ومارسيليا رغم أنه بعد خوضه ثلاث مباريات دون هزيمة وفوزه مرتين ارتقى رجال رودي جارسيا إلى حيلهم القديمة مرة أخرى ولم يفز مضيفو الأربعاء فريق ليون بأي من آخر ثلاثة منهم وخسر اثنان.

على الرغم من كل ما يدخلون في مشاهدة ليون ومارسليليا hd من حيث الشكل يظل ليون جانبًا ليس من السهل مواجهته على أرضه وسط جماهيرو العريقة ولكن غزير من حيث الانتصارات جعل فريق غارسيا من الصعب على الفرق الحصول على أفضل ما لديهم في بارك أولمبيك التي يستضيف بث مباشر مباراة اليوم حيث كانت شاقة بشكل خاص من حيث الأهداف المسموح بها وتلقى ليون ستة أهداف فقط في 11 مباراة على أرضه ولا حتى قادة الدوري باريس سان جيرمان لديهم سجل دفاعي مثير للإعجاب والسبب الذي جعل ليون يكافح من أجل الفوز على أرضه هذا الموسم لا يرجع بالتأكيد إلى الافتقار إلى الدفاع بل يرجع إلى مشاكلهم في الثلث الأخير كما فشل ليون في تسجيل سبع نقاط من أصل 11 على أرضه. في وهنا تكمن المشكلة.

على عكس مضيفيهم تأتي بث مباشر مرسيليا في هذه اللعبة في حالة جيدة نسبيا وفي الواقع إنهم في حالة جيدة جدًا قبل مشاهدة مباراة ليون ضد مارسيليا ولم يخسروا منذ شهر أكتوبر ولم يخسروا 16 مباراة بينما فازوا بثلاثة من آخر أربع مباريات على الطريق ولقد قاموا بعمل أفضل في تسجيل الأهداف على الطريق مقارنة بأهداف ليون في بلدهم لكنهم لم يتفوقوا بهامش واسع في حين أنهم كانوا أيضًا بخيلين في الخلف ويأتي لايف مارسيليا إلى يلا شوت بث مباشر مباراة ليون بعد أن احتفظوا بلعبة نظيفة في كل من مبارياتهم الثلاث الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في حين أنهم استسلموا لهدف واحد فقط في آخر ست مباريات وهذه الأرقام تبشر بوقت طويل قبل المباراة ضد فريق ليون الذي فشل في تسجيل أهدافه على أرضه.

بالنظر إلى ما رأيناه من ليون ومارسيليا اون لاين في المباريات المحلية والخارجية فإن أقل من 2.5 هدف ويبدو مبالغًا فيه إلى حد ما في المراهنة المبكرة وهو بالتأكيد يستحق الدعم كما كافح ليون بشدة من أجل أن يكون ثابتًا من حيث الأهداف التي تم تسجيلها على أرضه حيث فشل في تسجيل 55٪ من مبارياته في بارك أولمبيك ولكنهم غالبًا ما قاموا بعمل جيد في الدفاع وحافظوا على نظافة شباكهم في خمسة من أصل 11. مما لا يثير الدهشة وتم تسجيل أكثر من هدفين في 27 ٪ فقط من المباريات المنزلية حيث يمكن قول الكثير من الشيء نفسه بالنسبة لمرسيليا على الطريق ولقد قاموا أيضًا بفرض قيود على الفرق حيث احتفظوا بنسبة 58٪ من ألعابهم أثناء السفر بينما شاركوا أيضًا في الكثير من الألعاب ذات النتائج المنخفضة حيث حقق أقل من 2.5 هدف وربحًا بلغ 67٪ كما كان كلا الفريقين أكثر من معقول عندما يتعلق الأمر بإغلاق الفريقين لكن مارسيليا قاموا بعمل أفضل في التسجيل باستمرار حيث حققوا خمسة من آخر ستة منهم على الطريق وعندما يتنازل ليون عن أرضه يميل إلى أن يكون الهدف الوحيد فلقد تم الشحن مرة واحدة في ست مناسبات وخسروا بهدف لا شيء.