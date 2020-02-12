اونلاين | كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مارسيليا وليون بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط ليون ومارسيليا مباشر الان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مارسيليا وليون بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط ليون ومارسيليا مباشر الان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي نادي ليون منافسه مارسيليا غدا الأربعاء في مواجهة تجمع بين الفريقين في إطار مباريات ربع نهائي كأس فرنسا لموسم 2019-2020، وتقام المباراة على ملعب الأضواء معقل نادي ليون.

مشاهدة مباراة ليون ومارسيليا

يدخل نادي ليون المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة امام باريس سان جرمان في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 4-2، ويسعى ليون للفوز على نظيره مارسيليا مستغلا عامل الأرض والجمهور، والصعود للدور القادم من البطولة، وعبر ليون لدور ربع النهائي بعد التغلب على نادي نيس بنتيجة 2-1 في دور ثمن النهائي.

بث مباشر ليون ضد مارسيليا اليوم

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي ليون المباراة بتشكيل 3-4-4، في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز، خط الدفاع: مارسيلو أنطونيو، جايسون دينايير، رافاييل بيريرا، فيرناندو مارسال، خط الوسط: تياجو مينديز، لوكاس توسارت، حسام عوار، خط الهجوم: ريان شرقي، مارتن تيريه، موسى ديمبيلي.

وعلى الجانب الأخر للمباراة يدخل مارسيليا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية امام نادي تولوز بنتيجة 1-0، ويطمح مارسيليا في الفوز على أصحاب الأرض والعبور للدور القادم والمنافسة على لقب الكأس، حيث فاز في دور 16 على منافسه ستراسبورغ بنتيجة 3-1.

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ومن المحتمل أن يبدأ المدير الفني لنادي مارسيليا المباراة بتشكيل 1-5-4، حراسة المرمى: مانداندا، خط الدفاع: سار، الفارو غونزالز، كاليتا كار، جوردان امافي، خط الوسط: فالنتين رونجيه، كامارا، مورغن ساسون، رادونجيك، بينيديتو، خط الهجوم، باييت.

موعد مباراة ليون ضد مارسيليا في كأس فرنسا:

يستضيف نادي ليون منافسه مارسيليا غدا في مباراة تجمع المتنافسين، ضمن مواجهات دور ربع نهائي من بطولة كأس فرنسا، وتقوم المباراة في تمام الساعة :

بتوقيت القاهرة الساعة 10:05 مساءا.

بتوقيت مكة المكرمة 11:05 مساءا.

بتوقيت جرينيتش الساعة 8:05 مساءا.

رابط مباراة ليون ضد مارسيليا مباشر