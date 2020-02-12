اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة أتليتك بلباو ضد غرناطة بث مباشر اليوم 12-2-2020 كورة ستار في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة أتليتك بلباو ضد غرناطة بث مباشر اليوم 12-2-2020 كورة ستار في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أتلتيك بيلباو بنظيره غرناطة على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة على قناة الرياضية السعودية.

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ويسعى أتلتيك بيلباو، بقيادة المدرب جايزكا جاريتانو، لتحقيق مفاجأة أخرى، بعدما فاز على برشلونة بهدف نظيف، ونجح في الإطاحة به من دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويدخل أتلتيك بيلباو هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني "الليجا"

في المقابل، يرغب فريق غرناطة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأها منذ انطلاق الموسم الجاري، أملًا في التأهل للمباراة النهائئية من البطولة أيضًا.

جدير بالذكر أنها كانت مفاجأة لعشاق الساحرة المستديرة، عندما ودّع برشلونة وريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا، لأول مرة معًا منذ 65 عامًا، حيث خرج الميرنجي أيضًا بعد الهزيمة أمام ريال سوسييداد بنتيجة 3-4.

وتُعد هذه المرة الأولى التي لم ينجح فيها فريق برشلونة في الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا منذ 10 سنوات، وبالتحديد فى موسم 2009 – 2010، عندما خسر أمام إشبيلية ذهابا بنتيجة 2–1، وفوزه إيابًا 1–0، ولكن تأهل الفريق الأندلسي بأفضلية التسجيل أكثر خارج الأرض.

مواجهة قوية ستجمع بين فريق أتلتيك بلباو ونظيره فريق غرناطة في منافسة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الأربعاء 12 فبرارير 2020.

اتليتكو بلباو و غرطانة الساعة 10 علي قناة 3