اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع.. مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بدون تقطيع.. مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض غرناطة اللقاء بعدما تأهل لهذا الدور على حساب فريق فالنسيا، بالفوز عليه في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما كانت المفاجأة الكبيرة هي إطاحة فريق أتلتيك بلباو بمنافسه برشلونة بالفوز عليه بهدف دون رد.

غرناطة وأتليتك بلباو سيحاولان تقديم مستوى كبير في تلك المباراة من اجل ضمان التأهل للقاء الأخير والنهائي في كأس ملك إسبانيا.

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تعرف على تفاصيل وموعد مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

موعد مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا

تنطلق مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.

معلق مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا

يقوم بالتعليق على مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا، المعلق الرياضي فهد العتيبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا

تنقل مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا، عبر قنوات:

- السعودية الرياضية 3 إتش دي.

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- Cuatro

-Match Football 3

التشكيلة المتوقعة لـ مباراة أتلتيك بلباو وغرناطة في كأس ملك إسبانيا

تشكيلة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: إسكندال.

خط الدفاع: فولكوير، سانشيز، فاييخو، نيفا.

خط الوسط: جونالونس، هيريرا، بويرتاس، فيرنانديز، فاديلو.

خط الهجوم: سولدادو.

تشكيلة غرناطة

حراسة المرمى: هيريرن.

خط الدفاع: يوري، مارتينيز، ألفاريز، كابا.

خط الوسط: جارسيا، فيسجا، كوردوبا، جارسيا، موانيان.

خط الهجوم: ويليامز.

اتليتكو بلباو و غرطانة الساعة 10 علي قناة 3