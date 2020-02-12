اونلاين | بث مباشر .. شاهد مباراة أتليتك بلباو ضد غرناطة بث مباشر اليوم 12-2-2020 كورة ستار في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. شاهد مباراة أتليتك بلباو ضد غرناطة بث مباشر اليوم 12-2-2020 كورة ستار في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أتلتيك بلباو الإسباني مع نظيره فريق غرناطة، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس ملك أسبانيا على ملعب “سان ماميس”.

وينطلق لقاء “اتلتيك بلباو” وغرناطة بنصف النهائي في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد غرناطة والقنوات الناقلة

وبعد أن حقق فريق أتلتيك بلباو الفوز الرائع على فريق برشلونة الإسباني بدور الثمانية من الكأس بهدف قاتل، أصبح يضع عينه على البطولة.

وحقق فريق أتلتيكو بلباو فوزًا مثيرًا على فريق برشلونة بهدف نظيف في دور الثمانية من الكأس بهدف نظيف سجله إينياكي ويليماس بالدقيقة الثانية من الوقت البديل للضائع في المباراة .

مباراة اتلتيك بلباو ضد غرناطة بكأس الملك

وأصبحت فرصة الفرق المتواجدة بنصف النهائي أسهل من أجل حصد اللقب الغالي بعد خروج الكبار، حيث خرج جميع العمالقة الذين كانوا مرشحين لحصد اللقب.

وخرج كلًا من فريق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية وفياريال، ولم يصبح هناك غير الرباعي ( أتلتيك بلباو – ريال سوسيداد – غرناطة – ميرانديس).

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ويذاع لقاء اتلتيك بلباو وغرناطة على قناة السعودية الرياضية يوم الأربعاء المقبل.

موعد مباراة اتلتيك بلباو ضد غرناطة بالكأس

واستطاع فريق غرناطة أن يستمر في مستواه الجيد وأن يقصي فريق فالنسيا من بطولة الكأس بعد الفوز علية بهدفين لهدف، ومن المؤكد أن الفريق الصغير قد وضع عينه على اللقب بعد خروج الكبار.

وحقق فريق غرناطة نتائج رائعة هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 30 نقطة.

واستطاع فريق غرناطة الفوز بالدور الأول على فريق برشلونة بثنائية نظيفة، كما تعادل مع فريق أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، وتواجد بالصدارة مع بداية الدوري لبعض الجولات.

مباراة اتلتيك بلباو وغرناطة والقنوات الناقلة

يذكر أن فريق غرناطة عبر في أول 3 مباريات بالكأس بعد وقت إضافي حيث فاز على فريق هوسبيتاليت 3-2 بعد التمديد، كما فعل نفس الأمر أمام فريق بادلونا وفاز بنتيجة 3-1، وأيضًا أمام باداجوز وفاز بنتيجة 3-2.

ولن تكون المباراة سهلة على الفريقين إذ يمتلك كلًا منهما أسلحة خطيرة سيعى لإستغلالها واقتناص التأهل للنهائي.

اتليتكو بلباو و غرطانة الساعة 10 علي قناة 3