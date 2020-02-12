اونلاين | يلا شوت لايف.. مباراة إنتر ميلان ونابولي القادمة 2020/2/12 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت لايف.. مباراة إنتر ميلان ونابولي القادمة 2020/2/12 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة إنتر ميلان ضد نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا

على المستوى الأوروبي فالفريق نجح في التأهل من دور المجموعات لكنه سيصطدم بنادي برشلونة في دور الستة عشر مما يعني نسبة تخطيه هذا الدور ضئيلة للغاية، يغيب عن نادي نابولي النجم الجزائري فوزي غولام بالإضافة إلى كيفين مالكيوت.

صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي تشتعل بين فريقى إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس بعد مرور 23 جولة حتى الآن، بعدما تمسكت كتيبة المدرب أنطونيو كونتى بالمنافسة القوية على اللقب الغائب عن "النيراتزورى" منذ التتويج الأخير فى موسم 2009-2010 مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو أمام اليوفى محتكر اللقب فى السنوات الأخيرة.

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يستعد عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة هامة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نادي الإنتر ضد نادي نابولي في أحد أهم مباريات الموسم لكلا الفريقين، من أجل التحضير للتويج ببطولة كبيرة في هذا الموسم الذي يشهد منافسة قوية في الكرة الإيطالية وذلك الموافق ي12 فبراير 2020 ميلادياً، والموافق 17 جماد آخر 1441 هجرياً

نادي الإنتر يدخل هذه المباراة برغبة كبيرة في عودة الألقاب إليه خاصة أن هناك رغبة من الجماهير في تحقيق الثنائية المحلية في ظل تراجع نادي يوفنتوس بمستواه كثيراً فتظل هناك فرصة للمدير الفني كونتي لتحقيق إنجاز لم يحدث منذ تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الإنتر لديه مواجهة متوسطة المستوى بالدوري الأوروبي لذلك مازال الأمل متواجد للفوز بثلاثية محلية قد تضيف للفريق الإيطالي الكثير من الإبهار.

في المقابل نادي نابولي عانى كثيراً هذا الموسم على المستوى المحلي مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم ثم تذبذب أداء كبير مع جاتوزو في الوقت الحالي حتى تراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، أما على المستوى الأوروبي فالفريق نجح في التأهل من دور المجموعات لكنه سيصطدم بنادي برشلونة في دور الستة عشر مما يعني نسبة تخطيه هذا الدور ضئيلة للغاية

سيفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.