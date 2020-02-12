اونلاين | مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط انتر ميلان ضد نابولى مباشر الان بكأس ايطاليأ

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يستضيف نادي انتر ميلان الإيطالي منافسه نادي نابولي، غدا الأربعاء الموافق 11 فبراير، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا لموسم 2019-2020، وتلعب المباراة على ملعب جوزيبي مياتسا.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي

يدخل نادي انتر ميلان المعروف في إيطاليا بلقب “النيراتزوري” اللقاء بمعنويات عالية جدا، بعد الفوز في أخر ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإيطالي، أخرها امام منافسه أي سي ميلان في ديربي ميلانو، وكان انتر متأخر بهدفين دون رد في الشوط الأول، ثم عادا وقلب الموازين وسجل 4 أهداف في الشوط الثاني.

بث مباشر انتر ميلان ونابولي اليوم

ويسعى انتر ميلان للفوز غدا على منافسه نابولي، لحصد بطاقة العبور للمباراة النهائية، ويطمح كونتي المدير الفني للنيراتزوري الفوز ببطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

تشكيل انتر ميلان المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: باديلي.

خط الدفاع: جودين، سكرينيار، دي فريج.

خط الوسط: اشلي يونج، فيتشينو، بروزوفيتش، باريلا، كاندريفا.

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خط الهجوم، سانشيز، لوكاكو.

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وعلى الجهة المقابلة يدخل نادي نابولي اللقاء بعد الخسارة في الجولة الماضية من بطولة الدوري على يد نادي ليتشي بنتيجة 3-2، ويأمل لاعبو نابولي في حصد بطاقة التأهل للنهائي، والفوز باللقب هذا الموسم والعودة لمنصة التتويج مرة أخرى.

تشكيل نابولي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، نيكولا ماكسيموفيش، كوليبالي، ماريو روي.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبتكا، دييجو ديم، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، اركاديوز ميليك، لورنزو إنسيني.

موعد مباراة انتر ميلان ضد نابولي: