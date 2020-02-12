اونلاين | رابط بدون تقطيع .. موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي القادمة 2020/2/12 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بدون تقطيع .. موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي القادمة 2020/2/12 بكأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التشكيلة المتوقعة لـ مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

تشكيلة إنتر ميلان

حراسة المرمى: باديلي.

خط الدفاع: باستوني، دي فري، سكرينيار.

خط الوسط: بيراجي، كريستيان إريكسين، بروزوفيتش، باريلا، موسيس.

خط الهجوم: مارتينيز، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة نابولي

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: لورينزو، مانولاس، ماكسيموفيتش، روي.

Advertisements

خط الوسط: ألان، ديمي، زيلينسكي.

خط الهجوم: كاليخون، ميرتنز، إنسيني.

تتجه أنظار الساحرة المستديرة في تمام العاشرة إلا ربع مساءا لمتابعة المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نادي الإنتر ضد نابولي في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب جيوسيبي مياتزا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا

نادي الإنتر يدخل هذه المباراة برغبة كبيرة في عودة الألقاب إليه خاصة أن هناك رغبة من الجماهير في تحقيق الثنائية المحلية في ظل تراجع نادي يوفنتوس بمستواه كثيراً.

يمتلك كونتى المدير الفني لنادى إنتر ميلان فرصة لتحقيق إنجاز لم يحدث منذ تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الإنتر لديه مواجهة متوسطة المستوى بالدوري الأوروبي لذلك مازال الأمل متواجد للفوز بثلاثية محلية قد تضيف للفريق الإيطالي الكثير من الإبهار، يفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو

في المقابل نادي نابولي عانى كثيراً هذا الموسم على المستوى المحلي مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم ثم تذبذب أداء كبير مع جاتوزو في الوقت الحالي حتى تراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول.