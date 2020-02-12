اونلاين | رابط سريع... مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع... مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي نادي انتر ميلان نظيره نابولي في مواجهة على صفيح ساحن تجمع بينهما في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وتقام المباراة في تمام الساعة :

بتوقيت القاهرة الساعة 9:45 مساءا.

بتوقيت مكة المكرمة الساعة 10:45 مساءا.

بتوقيت جرينيتش الساعة 7:45 مساءا.

رابط مباراة انتر ميلان ضد نابولي مباشر

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لقاء ناري سيجمع بين فريق إنتر ميلان ونظيره نابولي في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، على ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو».

الإنتر يواصل منافسته على التتويج باللقب بالتوازي مع صراعه على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسط رغبة كبيرة في العودة إلى منصات التتويج، تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.

أما نابولي فيحاول أن يتعافى مع المدير الفني جينارو جاتوزو، بعد رحيل كارلو أنشيلوتي، بعد موسم متذبذب وتراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، وأوروبيا نجح في التأهل من دور المجموعات وسيواجه برشلونة في دور الستة عشر.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

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تقام مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو».

القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

تنقل مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا على القنوات التالية:

Rai 1

Setanta Sports Euro Asia

Sport TV 2 Potugal

Sport Klub 3HD Croatia

BT Sport 2 / HD

Sport Klub 3 Serbia

Sport Klub 3 Slovenija

Match! TV

Varzish Sport HD

Turkmenistan Sport HD