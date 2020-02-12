اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط انتر ميلان ضد نابولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر اليوم 12-02-2020 رابط انتر ميلان ضد نابولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 الذي بدأ يعتمد عليها بعد ضم إريكسن، بتواجد هاندانوفيتش في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي دي فري، باستوني وشكرينيار وفي خط الوسط موسيس، باريلا، فينسيو، إريكسن وآشلي يونج وفي المقدمة لوكاكو وإسبوسيتو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

جودين - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- كاندريفا

روميلو لوكاكو - أليكسيس سانشيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن نادي نابولي النجم الجزائري فوزي غولام بالإضافة إلى كيفين مالكيوت

سيعتمد المدرب جاتوزو على طريقة 4/3/3 معتمداً على سرعات بوليتانووإنسيني بالإضافة إلى قدرات ميليك الهجومية بالإضافة إلى ثلاثي الوسط لوبتكا وديم وزلينسكي ثم رباعي الدفاع لورينزو وماكسيموفيتش وكوليبالي وروي خلفهم في حراسة المرمى أوسبينا

التشكيل | 4-3-3

ديفيد أوسبينا

جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيتش - كويبالي - ماريو روي

ستانيسلاف لوبتكا - ديجو ديم - بيوتر زيلينسكي

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ماتيو بوليتانو- ميليك - لورينزو إنسيني

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية المباراة النارية والمثيرة والممتعة بين إنتر ميلان ونابولي، حيث من المقرر أن تقام المباراة بين إنتر ميلان ونابولي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 12 فبراير الجاري، في إطار مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان نادي إنتر ميلان قد حقق فوزًا هامًا ومثيرًا على نظيره فريق أي سي ميلان، بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز على نابولي والتأهل لخوض المباراة النهائية في الموسم الرائع الذي يقدمه إنتر ميلان، ويسعي فريق نابولي الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز ومصالحه الجماهير الغاضبة هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين إنتر ميلان ونابولي، المقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الأربعاء، الموافق 12 فبراير الجاري، عبر قناة”rai1 tv”، الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا.

ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، مباراة نارية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بين أنتر ميلان ونابولي.

ويسعى النيراتزوري للتأهل إلى نهائي البطولة، والتي فاز بها 10 مرات، حيث كانت آخرها في عام 2011، ولكن هذه المرة أمام خصم صعب، خصوصًا بعد أن فاز النيراتزوري في المباراة الأخيرة بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب نابولي.

وهذا ما سيسعى نابولي إلى الثأر منه في مباراة اليوم بالكأس، بعد موسم سيء، وتراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول، بعد رحيل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، وقدوم جيناور جاتوزو.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا

تقام مباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا، في ملعب جيوزيبي مياتزا «سان سيرو»، وهو الملعب الخاص بنادي إنتر ميلان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا