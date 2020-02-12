اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم الأربعاء 12-02-2020 رابط باريس وديجون مباشر الان في كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم الأربعاء 12-02-2020 رابط باريس وديجون مباشر الان في كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتأهل فريق ديجون إلى نصف النهائي بعد ان أقصى فريق ليمونيست بهدفين لهدف في الدور الماضي.

ويعول أصحاب الأرض في تلك المباراة على خدمات الظهير المغربي حمزة منديل.

اما فريق باريس سان جيرمان يسعى للتأهل إلى نصف النهائي والتنافس على لقب هذه البطولة ، حيث تأهل هذا الدور بعد فوزه على باو بهدفين نظيفين.

ويعول مدربه الألماني توماس توخيل على خدمات كل من نيمار ومبابي وايكاردي ودي ماريا وفيراتي.

رابط مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون مباشر الان

مشاهدة مباراة بريس جيرمان اليوم مع فريق ديجون فى بطولة كأس فرنسا اليوم المباراة تقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 6.

وتأهل فريق ديجون إلى نصف النهائي بعد ان أقصى فريق ليمونيست بهدفين لهدف في الدور الماضي.

ويعول أصحاب الأرض في تلك المباراة على خدمات الظهير المغربي حمزة منديل.

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اما فريق باريس سان جيرمان يسعى للتأهل إلى نصف النهائي والتنافس على لقب هذه البطولة ، حيث تأهل هذا الدور بعد فوزه على باو بهدفين نظيفين.

ويعول مدربه الألماني توماس توخيل على خدمات كل من نيمار ومبابي وايكاردي ودي ماريا وفيراتي.

رابط مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون مباشر الان

مشاهدة مباراة بريس جيرمان اليوم مع فريق ديجون فى بطولة كأس فرنسا اليوم المباراة تقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 6.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وديجون اليوم، حيث عاد النجم البرازيلى نيمار جونيور مهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لفريقه مجدداً عقب تواجده بدولة قطر لثلاثة أيام من أجل استكمال برنامجه العلاجى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بالكاحل.

ويستهدف الطاقم الطبى والفنى بالفريق بالهدوء وعدم التعجل ببرنامج اللاعب الشفائى خاصة وأن النادى الفرنسى قد ودع بطولة دورى أبطال أوروبا ولا يوجد ما يدعو إلى العجلة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر