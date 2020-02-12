اونلاين | رابط سريع .. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر في كأس فرنسا

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ديجون في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية في موقعة أعلن عن انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة في لقاء يجمع بين باريس وديجون في ربع نهائي بطولة كأس ملك فرنسا لكرة القدم.

ملعب غاستون جيرارد معقل فريق ديجون سيكون شاهدا على موقعة قوية تجمع ما بين باريس سان جيرمان ضد ديجون في صراع شرس على التأهل إلى الدور نصف النهائي حيث يرغب صاحب الأرض والجمهور في تحقيق مفاجأة واقصاء فريق العاصمة العملاق الباريسي من البطولة والصعود الى الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب خاصة أنه بعيد كل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وبالتالي فان الكاس هي البطولة الوحيدة التي يتنافس على تحقيقها.

على الجانب الآخر فريق باريس سان جيرمان عملاق الكرة الفرنسية والأوروبية وبطل الدوري الفرنسي يتحفز نتائجه الرائعة في الدوري الفرنسي وآخرها الفوز على فريق ليون باربعة أهداف مقابل هدفين ويرغب في تحقيق الفوز على ديجون خارج ارضه من اجل خطف بطاقة الصعود إلى الدور نصف النهائي والمنافسة على تحقيق اللقب حيث أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري كما ينافس في دوري ابطال اوروبا ويحلم على الأقل تحقيق الثنائية المحلية.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون اليوم الاربعاء في كأس فرنسا لكرة القدم في صراع شرس على خطف بطاقة نصف نهائي البطولة حيث يرغب توماس توخيل مدرب سان جيرمان في مواصلة نتائجه الرائعة ويعتمد على نجوم الفريق نيمار وكافاني ومابي من اجل اقصاء ديجون من الكاس مشاهدة بث حي مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون على قناة beIN Sports HD 6.

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يلتقي مساء الغد فريق ديجون مع نظيره باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس فرنسا على ملعب جاستون جيرارد.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون

فريق ديجون الذي يسعى لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى نصف نهائي الكأس مستعينا بعنصري الأرض والجمهور ، حيث يعلم جيدا أنه ينتظر مهمة صعبة للغاية أمام نجوم الفريق الباريسي.

بث مباشر باريس سان جيرمان وديجون

وتأهل فريق ديجون إلى نصف النهائي بعد ان أقصى فريق ليمونيست بهدفين لهدف في الدور الماضي.