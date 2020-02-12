اونلاين | بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وديجون بث مباشر اليوم 12-02-2020 في كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وديجون بث مباشر اليوم 12-02-2020 في كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة بريس جيرمان اليوم مع فريق ديجون فى بطولة كأس فرنسا اليوم المباراة تقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 6.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وديجون اليوم، حيث عاد النجم البرازيلى نيمار جونيور مهاجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لفريقه مجدداً عقب تواجده بدولة قطر لثلاثة أيام من أجل استكمال برنامجه العلاجى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بالكاحل.

ويستهدف الطاقم الطبى والفنى بالفريق بالهدوء وعدم التعجل ببرنامج اللاعب الشفائى خاصة وأن النادى الفرنسى قد ودع بطولة دورى أبطال أوروبا ولا يوجد ما يدعو إلى العجلة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر حيث رد "كيليان مبابى” مهاجم نادى باريس سان جيرمان على أنباء رحيله من الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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وقال المهاجم الفرنسى فى تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "بقائى فى باريس سان جيرمان بالموسم المقبل؟ نعم، اعتقد أننى سأبقى هنا

وتابع: "اتخذت قرارى بالفعل، قبل خروجنا من دورى أبطال أوروبا ولن يتغير".

وأضاف: "لن أكون سبباً فى مضاعفة حالة الحزن التى يعيشها الجميع، قرارى واضح ومحسوم بعدم الرحيل.

وارتبط "مبابى” فى الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن فريقه والانتقال إلى ريال مدريد لكن اللاعب يحسم موقفه ويقرر البقاء فى ناديه بالموسم المقبل.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر حيث سقط باريس سان جيرمان يوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد على أرضه "حديقة الأمراء" بالخسارة 1-3، والتي كانت كفيلة بإقصاء الفريق من البطولة القارية من دور الـ16.