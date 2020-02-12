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تشيلسي يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع حكيم زياش

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد للتحرك من أجل ضم النجم المغربي حكيم زياش من أياكس الهولندي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

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ويشعر «لامبارد» بالإحباط بعدما فشل النادي في التعاقد مع أي من أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومن ضمنها «زياش»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكان المغربي قد جدد عقده مع أياكس الصيف الماضي لمدة ثلاث سنوات، فيما يحظى باهتمام أندية مانشستر يونايتد وأرسنال كذلك بجانب تشيلسي.

ويبحث «لامبارد» عن مزيد من الابتكار ومزيد من الأهداف في فريقه، ويعتبر «زياش» أحد الأسماء المتواجدة على رأس قائمة المطلوبين بالنسبة للمدرب الإنجليزي.

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