شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في ذهاب دور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن المران بدأ باجتماع الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني الفرنسي، ديديه جوميز، مع اللاعبين، تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلي وتكملة المسيرة الناجحة في البطولة العربية.

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وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى ما لديه سعيا لإسعاد الجماهير التي ستتواجد بالآلاف في المدرجات وخلف الشاشات.

المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة، فيما خاض باقى اللاعبين تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم، واللعب في المساحات الخالية بالنسبة للمنافس.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهتين الماضيتين بالدوري الممتاز. واختتم المران بتقسيمة حماسية، حيث حرص الجميع على التألق من أجل نيل ثقة الجهاز الفني في الحصول على مقعد بالتشكيلة الأساسية للمباراة.