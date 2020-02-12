شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: «لم أعد أفضل مدرب في العالم.. وبدون فريق مثل السيتي لن أفوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لم يعد الأفضل في العالم، مؤكدًا أنه لن يفوز إذا لم يكن لديه فريقًا كالسيتيزنز.

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وفي حوار مع Football Daily، رد الإسباني على سؤال «هل أنت أفضل مدرب في العالم؟» قائلًا: «كنت»، لتسأله الصحفية: «لم تعد كذلك؟».

ورد «جوارديولا»: «ماذا تعني أفضل مدرب في العالم؟ لم أشعر أبدًا أنني الأفضل، أبدًا، في حياتي، حتى حين فزت مع برشلونة بستة ألقاب متتالية وفزت بالثلاثية، لم أشعر بذلك».

وأضاف: «أنا فزت لأنني شعرت أنني أمتلك لاعبين استثنائيين وأندية كبيرة، هناك مدربون رائعون لا يمتلكون هؤلاء اللاعبين وليس لديهم تلك الأندية الكبيرة، وأنا مدرب جيد، أو حتى الأفضل، ولكن أعطني فريقًا ليس كمانشستر سيتي ولن أفوز».