شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر للإمارات استعدادًا للسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش، مساء الاثنين، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري، مساء الجمعة المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.