شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر للإمارات استعدادًا للسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.
وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش، مساء الاثنين، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري، مساء الجمعة المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد السفر للإمارات استعدادًا للسوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.