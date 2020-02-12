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الزمالك يواصل استعداده لمواجهة الترجي التونسي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق مرانه، اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة قطر في الثانية عشرة ظهرا.

وخاض الزمالك مرانه الأول على ملعب جامعة قطر، أمس الثلاثاء، بعد وصوله الدوحة، استعدادا لخوض لقاء السوبر الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في السادسة مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي.

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