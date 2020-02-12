شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعين بفيديوهات الرجاء بالدوري المغربي قبل مواجهة البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز مرحلة جمع المعلومات ومشاهدة فيديوهات فريق الرجاء المغربى الذى يلاقيه الدراويش مساء الأحد المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتأهل الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة الاسماعيلى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وأحضر الجهاز الادارى للإسماعيلى لجوميز مباراتى الرجاء المغربى أمام مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً فضلا عن مباريات الرجاء بالدوري المغربى ومبارياته بدوري الابطال الأفريقي الذى تأهل في منافساتها لدور الثمانية وضرب موعداً مع مازيمبى الكونغولى .

ويطمح جوميز في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري .

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ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.