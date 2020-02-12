شكرا لقرائتكم انقسام فى وادى دجلة حول تعيين المدرب الجديد لخلافة تاكيس جونيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مجلس إدارة نادي وادى دجلة خلال الساعات المقبلة، ملف المدير الفني الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول خلفًا لليوناني تاكيس جونيس الذى رحل عن تدريب الغزلان عقب فسخ تعاقده مع الإدارة بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

ويدور انقسام بين أعضاء مجلس إدارة وادى دجلة في الوقت الحالي، حول المدير الفني الذى سيتولى زمام الأمور خلفًا لتاكيس جونيس، حيث يسود اتجاه وهو الأغلب لتعيين الجزائرى مصطفى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادى الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر، ويتجه الجزء الثانى من المجلس للاستعانة بعلى ماهر ليتولى مهمة القيادة الفنية، ومن المنتظر أن يحسم ماجد سامى رئيس أندية دجلة الأمر خلال الساعات المقبلة، ثم الإعلان الرسمي.

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في الوقت ذاته، يتولى محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادى دجلة، قيادة تدريبات الفريق في الوقت الحالي، ولحين استقرار المجلس على المدير الفني الذى سيتولى الأمر خلفًا لتاكيس جونيس، كما استقر مجلس إدارة دجلة على عدم إجراء أي تعديلات على الجهاز المعاون وكذلك الإدارى واستمرارهم بكامل قوامهم.

وتولى تاكيس جونياس تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

قاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.