شكرا لقرائتكم فادي فريد: أسوان بوابة العودة للأهلي وكلام شوقي غريب شرف عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى فادي فريد مهاجم نادي أسوان حالياً والأهلي سابقاً، سعادته الكبيرة بحديث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن مهاجم أبناء الجنوب، والذي أكد أن فريد سينصم إلى معسكر المنتخب القادم بعد تألقه مع أسوان ، وكان فادي فريد قد سجل 5 أهداف مع أسوان في الموسم الجاري، ليتصدر قائمة هدافي الفريق.

وقال المدير الفني للمنتخب الاولمبى، إنه سوف ينضم وجوه جديدة خلال المعسكر القادم مثل حسن على لاعب المصرى البورسعيدى و فادى فريد لاعب أسوان و محمود جاد حارس فريق إنبى بسبب أنضمام لاعبين الى المنتخب الوطنى الأول خلال المرحلة المقبلة .

وقال فادي فريد في تصريحات خاصة "الخليج 365": رحلت عن الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقتي 97، و98، وانتقلت لأسوان مجانا.

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وأضاف فريد: عندما كنت في الأهلي تم تصعيدي لأكثر من مرة إلى الفريق الأول، ولكن لم أحصل على فرصة للمشاركة بسبب حساسية مركزي، ونظرا للضغوط الجماهيرية لم تتح لي فرصة المشاركة دائما المدرب يبحث عن اللاعب الجاهز بشكل كامل، ولذلك رحلت إلى أسوان، وأتمنى أن أحقق طموحاتي مع أسوان في الموسم الجاري.

واستطرد هداف أسوان: أتمنى أن أعود للأهلي مجددا وهذا لن يحدث إلا بتألقي مع أسوان، الأهلي بيتي وحياتي كلها في القلعة الحمراء، واذا تلقيت عرضا من الزمالك لا توجد أزمة نحن في عصر احتراف وسأتواجد في المكان الذي أستطيع أن أتألق فيه.

وعن المنتخب الأولمبي قال فادي فريد: الانضمام للمنتخب الأولمبي فرصة عظيمة، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة كابتن شوقي غريب.