3 أندية يتصارعون على ضم حارس الأهلي في الصيف

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ولا يشارك على لطفي مع الأهلي حالياً إذ يجلس على الدكة كيراً بل ويخرج من قائمة الـ18 للمباريات لاعتماد الجهاز الفني للفريق على محمد الشناوي ومن بعده شريف إكرامي.
وطلب على لطفي الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي لكن إدارة الأهلي رفضت وطالبته بالبقاء لحاجة الفريق لكن الحارس لا يرغب في البقاء أكثر من ذلك وينوي بجدية الرحيل الصيف المقبل وتلقي عروض من أندية محلية يتكتم عليها الحارس صاحب الإمكانيات الفنية العالية.
رغبة على لطفي في الرحيل تتزامن مع إعلان شريف إكرامي حارس الفريق رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري بسبب تجاهل إدارة النادي له بشأن ملف تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي ملف العروض التي بدأت تأتي لعلي لطفي خاصة وأن هناك أصوات كثيرة تُطالب ببقاء لطفي مع الفريق كما سيحسم مسئولو النادي موقف شريف أكرامي الذى تلقى هو الأخر عرضاً من الدوري السعودي رفضه مسئولو النادي ايضاً وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على شريف حتى بعد إعلانه الرحيل.
ويستعد الأهلي حالياً لمباراة المصري بعد غد ، الجمعة، بإستاد المكس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.
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