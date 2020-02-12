شكرا لقرائتكم الكاف يهنئ محمود فتح الله بعيد ميلاده الـ38 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم الأربعاء، محمود فتح الله لاعب الزمالك والمحلة والنجوم السابق والمدرب العام لنادي بيراميدز حاليا، بعيد ميلاده الـ38.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على "تويتر"، صورة لمحمود فتح الله قائلا: "يُتم محمود فتح الله عامه الـ 38 اليوم، مدافع الفراعنة فاز مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2008 و2010".

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وتوج فتح الله بثلاث بطولات من كأس مصر مع الزمالك فى 2008، و2013، و2014، كما توج مع المنتخب المصرى ببطولتين من كأس الأمم الأفريقية عامى 2008، و2010.

وكان محمود فتح أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً سبتمبر 2019، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطنى ونادى الزمالك، وعدد من أندية الدورى المصرى، طلائع الجيش والإنتاج الحربى، حتى أنهى مشواره فى نادى النجوم، كما سيق له خوض تجربة الاحتراف مع نادى النجمة اللبنانى.