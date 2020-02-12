شكرا لقرائتكم السوبر يا زمالك .. هتاف الجالية المصرية في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السوبر يا زمالك ، هو الهتاف المصاحب للجالية المصرية المتواجدة في قطر و المصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر ، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة مرددين هتاف السوبر يا زمالك.

يتواجد عدد كبير من الجالية المصرية في قطر وقامو بتحفيز اللاعبين سواء في المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب.

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.

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في المقابل فان كارتيرون يخشى من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة على مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدًا الخميس.

ويفضل كارتيرون الاعتماد على الخبرات في مباراة الترجي نظرًا لقوة المنافس فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الأخيرة.

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.