أحمد عيد عبدالملك: «كنت أتمنى خروج الأهلي أمام الهلال السوداني.. ولو بيلاعب مين عمري ماهشجعه»

أعلن نجم الزمالك السابق، أحمد عيد عبدالملك، أنه كان يدعم الهلال السوداني في مباراته الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي.

وقال عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "لو الأهلي بيلعب مع مين عمري ما اشجعوا"، مضيفاً: "كنت بشجع الهلال السوداني وكنت أتمنى خروج الفريق الأحمر من دوري الأبطال".

وأشار عبدالملك إلى أن هزيمة الأهلي "تسعدني مثل فوز الزمالك، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم".

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وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق الهلال السوداني، حيث تعادل إيجابياً مع الفريق السوداني بهدف لمثله في عقر داره بالخرطوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية للبطولة، بينما يلتقي الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي في نفس منافسات هذا الدور.

يشار إلى أن الزمالك سيلاقي الترجي التونسي، يوم الجمعة القادم، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته حامل لقب بطولة كأس الكونفيدرالية 2019، فيما يخوض الترجي التونسي المباراة كحامل لقب دوري أبطال أفريقيا.