«ضحى بإجازته لرفع لياقته البدنية».. محمد صلاح يثير «الدهشة والفكاهة» بعد ظهوره في مباراة «رجبي»

حالة من الدهشة مصحوبة بالفكاهة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو للاعب "رجبي" لا يشبه النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فقط، وإنما يركض ايضاً بنفس طريقته.

وعلّق رواد السوشيال ميديا على الفيديو بسخرية، قائلين إن صلاح "ضحى" بإجازته الشتوية لرفع لياقته البدنية.

وقال أحد المغردين على موقع تويتر: "في الوقت الذي يستمتع فيه لاعبو ليفربول بإجازاتهم الشتوية، قرر صلاح ممارسة الرغبي لتحسين لياقته".

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وقال آخر معلّقاً على طريقة ركض لاعب الرجبي الشبيهة لصلاح: "إنه هو بالفعل! حتى في الطريقة التي يركض بها وينظر حوله لتفقد محيطه!".

ونجح صلاح في تحقيق نجاحاً كبيراً هذا الموسم مع فريقه ليفربول، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة في 33 مباراة شارك فيها مع "الريدز".

وأحرز صلاح 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، محتلاً المركز الثالث في ترتيب هدافي "البريميرليج" خلف جيمي فاردي (16 هدفاً) وسيرجيو أغويرو (16)، مما قد يحصل على ثالث حذاء ذهبي له في البطولة الإنجليزية.