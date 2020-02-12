شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية محلية تطلب ضم حارس الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى على لطفى حارس مرمى الأهلى 3 عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية من أجل "جس نبضه" للانتقال لأحداها خلال انتقالات الصيف المقبل، لعدم مشاركته مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، الأمر الذى جعل الحارس يُفكر بجدية فى الرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع ناد آخر.

ولا يشارك على لطفى مع الأهلى حالياً إذ يجلس على الدكة بل ويخرج من قائمة الـ18 للمباريات لاعتماد الجهاز الفنى للفريق على محمد الشناوى ومن بعده شريف إكرامى.

وطلب على لطفى الرحيل عن الأهلى فى يناير الماضى لكن إدارة الأهلى رفضت وطالبته بالبقاء لحاجة الفريق لكن الحارس لا يرغب فى البقاء أكثر من ذلك وينوي بجدية الرحيل الصيف المقبل وتلقي عروض من أندية محلية يتكتم عليها الحارس صاحب الإمكانيات الفنية العالية.

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رغبة على لطفي في الرحيل تتزامن مع إعلان شريف إكرامي حارس الفريق رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري بسبب تجاهل إدارة النادي له بشأن ملف تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي ملف العروض التي بدأت تأتي لعلى لطفى، خاصة أن هناك أصوات كثيرة تُطالب ببقاء لطفى مع الفريق كما سيحسم مسئولو النادى موقف شريف أكرامى الذى تلقى هو الآخر عرضاً من الدورى السعودى رفضه مسئولو النادى أيضاً وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على شريف حتى بعد إعلانه الرحيل.

ويستعد الأهلي حالياً لمباراة المصرى بعد غد الجمعة، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى الممتاز.