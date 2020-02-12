شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم تذاكر سوبر الأهلى والزمالك من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو اتحاد الكرة، أمس، على التذاكر الخاصة بمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد.

ومن المقرر أن يرسل مسئولى اتحاد الكرة التذاكر الخاصة إلى ناديى الأهلى والزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الفريقين سيتوجهان إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى استعدادًا للمباراة المقرر لها 20 فبراير.

وكان هتاف "السوبر يا زمالك" هو المصاحب للجالية المصرية المتواجدة فى قطر والمصاحبة لبعثة فريق الزمالك منذ قدومه إلى مطار قطر، وتواجد الآلاف من المشجعين أمام بوابات المطار، ومطالبة اللاعبين بتحقيق السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها السادسة مساء الجمعة.

ويتواجد عدد كبير من الجالية المصرية فى قطر وقاموا بتحفيز اللاعبين سواء فى المطار أو فندق الإقامة أو ملعب التدريب.

بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الدوحة على لقب السوبر الأفريقي، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع استغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للأبيض.

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ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لخبرته الطويلة وإجادته التعامل مع تلك المباريات، إلا أن مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات ما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.

ويخشى كارتيرون من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة على مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدًا الخميس.

ويفضل كارتيرون الاعتماد على الخبرات في مباراة الترجي نظرًا لقوة المنافس فضلاً عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الأخيرة.

وأجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.