شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه بضم كل مراكز التعليم المدنى للإدارة المركزية للمدن الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير الخدمات داخل مدن الشباب والرياضة المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك المدن أصبحت جاذبة لمختلف الشركات السياحية، وذلك بعد تحويل إدارتها إلى إدارة فندقية، وأوضح أن المدن الشبابية، تم تطويرها لتخدم مختلف فئات الشعب المصري، وفي مقدمتهم الشباب، وطلبة المدارس والجامعات، وتقع المدن الشبابية في محافظات "الاسكندرية، رأس البر بمحافظة دمياط، بورسعيد، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، المنيا، الوادى الجديد والغردقة بمحافظة البحر الأحمر" .

وفى سياق متصل، وجه وزير الشباب والرياضة، بضم كل مراكز التعليم المدني للإدارة المركزية للمدن الشبابية برئاسة أحمد عفيفي، لتطويرها ورفع كفاءتها لكي تحقق الهدف المستهدف منها، وتقع مراكز التعليم المدني في محافظات "البحيرة، مرسى مطروح، دمياط، الإسماعيلية، والأقصر".

من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي الاهلي للمساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

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وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع شقيق نهلة رمضان بطلة منتخب مصر لرفع الإثقال، لبحث حالتها الصحية، بعد الظروف المرضية التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد صبحى في اتصاله الهاتفي مع شقيق البطلة نهلة رمضان، أن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة، لإنهاء كل إجراءات علاج نجمة مصر في رفع الأثقال، مشددًا على أنه لن يألو جهدًا في سبيل إتمام شفاء البطلة المصرية، تقديرًا لعطائها البارز، وإنجازاتها المشهودة، ودورها الملموس في رفع علم مصر بالمحافل الدولية، حيث ساهمت البطلة المصرية في رفع علم مصر وسماع النشيد الجمهوري ببطولتي العالم للكبار والناشئين، وتعد نهلة رمضان من رموز الرياضة النسائية في مصر حيث ألهمت الكثير من الفتيات بإتباع خطاها وتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية لمصر.