سوبر كورة.. الزمالك vs الترجى.. صراع "نهاية العزلة" مع السوبر الإفريقى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتأهب الزمالك لمواجهة غريمه الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر الإفريقي، باعتبار أن الأبيض حامل لقب الكونفدرالية وفريق الدم والذهب حامل لقب دورى الأبطال، وهى المباراة التى ستحدد هوية البطل الجديد من النسخة رقم 28 للسوبر الإفريقى، ويتطلع كلا الفريقين لإنهاء العزلة وفض الخصام مع لقب السوبر الإفريقي، حيث لم يتوج الزمالك باللقب منذ آخر نسخة في 2003 ومرور 17 عاما على آخر مرة توج فيها باللقب، في الوقت الذي يسعى فيه فريق باب سويقة في إنهاء خصامه مع اللقب القارى بعد غياب 25 سنة عن التتويج باللقب منذ آخر تتويج به عام 1995.

وكانت بعثة الزمالك، وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطرى.

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بعثة الزمالك وصلت وسط حضور جماهيرى زملكاوى مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفنى فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبى الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، فى إشارة إلى شهداء الدفاع الجوى.