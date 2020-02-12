شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك vs الترجى.. صراع "نهاية العزلة" مع السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتأهب الزمالك لمواجهة غريمه الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل فى مباراة السوبر الإفريقي، باعتبار أن الأبيض حامل لقب الكونفدرالية وفريق الدم والذهب حامل لقب دورى الأبطال، وهى المباراة التى ستحدد هوية البطل الجديد من النسخة رقم 28 للسوبر الإفريقى، ويتطلع كلا الفريقين لإنهاء العزلة وفض الخصام مع لقب السوبر الإفريقي، حيث لم يتوج الزمالك باللقب منذ آخر نسخة في 2003 ومرور 17 عاما على آخر مرة توج فيها باللقب، في الوقت الذي يسعى فيه فريق باب سويقة في إنهاء خصامه مع اللقب القارى بعد غياب 25 سنة عن التتويج باللقب منذ آخر تتويج به عام 1995.
وكانت بعثة الزمالك، وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطرى.
بعثة الزمالك وصلت وسط حضور جماهيرى زملكاوى مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفنى فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبى الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، فى إشارة إلى شهداء الدفاع الجوى.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الزمالك vs الترجى.. صراع "نهاية العزلة" مع السوبر الإفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.