شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 19 هدفاً فى حصاد الجولة 17 للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام حيث أقيمت 9 مباريات، انتهت 6 لقاءات بالفوز، منها فوز وحيد لأصحاب الأرض كان لصالح الأهلي على طلائع الجيش، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، بثلاث نتائج مختلفة، أحدها سلبى، فيما كانت أكثر مواجهات الجولة تهديفا شهدت 4 أهداف في مباراة حرس الحدود مع الجونة 2/2.

شهدت الجولة 17 تسجيل 19 هدفاً بواقع ثمانية أهداف في الشوط الأول و 11 هدفاً في الشوط الثانى، بمعدل 2.38 في كل مباراة، بواقع 7 أهداف فقط لأصحاب الأرض، و12 هدفا للضيوف.

احتسبت 4 ركلات جزاء فى الجولة السابعة عشرة، تقاسمها محمد التابعي، ومحمود عاشور، سجلت جميعها بنجاح عن طريق، مصطفي جمال للمرة الثانية " حرس الحدود" في شباك الجونة، وأحمد ياسر ريان "الجونة" في شباك حرس الحدود، باهر المحمدي للمرة الثانية "الإسماعيلي" في شباك الزمالك، ومحمود علاء للمرة الرابعة "الزمالك" في شباك الإسماعيلي.

يوسف أوباما نجم الزمالك يسجل بعد غياب أكثر من 9 أشهر في الدوري، و5 أشهر في كل البطولات.

سجل الأجانب 4 أهداف، حيث سجل ثنائي المصري، الليبي مفتاح طقطق، والإيفواري الشيخ موكورو، ومهاجم الأهلي النيجيري جونيور أجايي، والغاني جون أنتوي مهاجم بيراميدز ، أهداف البدلاء: 1 ( شيخ موكورو لاعب المصري) ، مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (7 أهداف) – لاعبو الوسط (8 أهداف) – المدافعين (4 أهداف)

طريقة التسجيل: القدم اليمنى (12 منها 2 من خارج الصندوق) ’ القدم اليسرى (2 هدفاً) ’ ضربات رأس (4 أهداف) ’ أخرى (هدف واحد لعبد الرحمن خالد لاعب الحدود) أكبر المسجلين: مصطفى جمال لاعب الحدود – محمود علاء لاعب الزمالك (29 سنة).أصغر المسجلين: صلاح محسن لاعب سموحة (21 سنة)

هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (12 أهداف) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة ’ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (6 أهداف) مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الزمالك ’ محمد سالم ومحمد سمير لاعبا المقاولون العرب ’ حسين الشحات لاعب الأهلي ’ فادي فريد لاعب أسوان ( 5 أهداف).

شاهد أهداف الجولة 17 للدوري

أسوان 1-0 الاتحاد السكندرى

سموحة 1-0 نادى مصر

المقاصة 1-1 الإنتاج الحربى

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حرس الحدود 2-2 الجونة

الزمالك 2-1 الاسماعيلى

طنطا 0-0 انبى

المصرى 3-0 وادى دجلة

الاهلى 3-0 طلائع الجيش

بيراميدز 2-0 المقاولون العرب