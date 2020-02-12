شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو السولية.. المدفعجى الجديد في القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمرو السولية لاعب النادى الأهلى استطاع أن يحصل على لقب المدفعجى الجديد في القلعة الحمراء بعد تألقه أمام طلائع الجيش وإحراز هدف قوى في المباراة التي فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

نجح عمرو السولية من إحراز الهدف الثاني لفريقه فى مرمى الطلائع من تسديدة أرض جو من مسافة 40 ياردة لم يستطع محمد بسام حارس الطلائع التعامل معها لتسكن شباكه.

كما نجح السولية في الوصول على المشاركة الـ 100 مع فريق الأهلى أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 14 بالدورى هذا الموسم.

و تعتمد الأجهزة الفنية للأهلى على اللاعب بشكل كبير، حيث استطاع عمرو السولية منذ انتقاله من الإسماعيلى إلى الأهلى تثبيت أقدامه والمشاركة بشكل أساسى مع الفريق مع كل الأجهزة الفنية التى تولت القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الأعوام الماضية، إلا أنه ظهر بمستوى مغاير خلال الموسم الحالى منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للفريق، وأصبح مدافع الوسط الأول للمارد الأحمر.

ويجيد عمرو السولية اللعب من وراء المهاجمين ونجح فى إحراز هدف لفريقه هذا الموسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمام حرس الحدود استطاع بها الفريق الأحمر حصد الثلاث نقاط.

وقام حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب ضم السولية خلال المعسكر الأخير للمنتخب الذى خاض فيه مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021 وأشرك اللاعب بجانب طارق حامد وظهر بمستوى جيد.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لعمرو السولية في الملعب وخارجه والتي توضح ملامح الطموح والإصرار والعزيمة على وجه اللاعب في الصور التالية:

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عمرو السولية 1



عمرو السولية 2



سيلفى السولية و زوجته هدير



عمرو السولية و زوجته



عمرو السولية و أبنته ليلى