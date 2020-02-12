ماني يتحدث عن.. فضل أبناء قريته.. التضحية بنفسه.. وحلم الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تحدث السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية، تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، كما اعترف بدعم أبناء قريته بامبالي له.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قال ماني: "لا أستطيع وصف الدعم الذي قدمه لي أبناء قريتي، هم يدعمونني بشكل خاص ومتحمسون لرؤيتي دائمًا في أفضل حالة".
وأضاف: "إذا تعاملت مع هؤلاء الناس، ستجد نفسك تبذل قصارى جهدك لتجعلهم فخورين بك، علىّ الاعتراف بما قدموه لي والعمل على رد الجميل لهم".
وتابع: "عندما احترفت في نادي ميتز بفرنسا، وقتها كنت ألعب في دوري الدرجة الثانية، لم يكن لدى القرية قناة لمشاهدة الدوري الثاني ، لذلك كان الجميع متحمسًا لرؤيتي على التلفزيون أولاً وقبل كل شيء".
وواصل: "أعتقد أنه كان شيئًا مميزًا، لأنه في القرية كان لدينا بعض اللاعبين الكبار لكنهم لم ينجحوا".
وأكمل: "لقد حرصوا على متابعتي كل يوم، لأنهم سيكونون فخورين بي فقط، أعتقد أنني يجب عليّ التضحية بنفسي لجعلهم فخورين".
حقق ماني جائزة أفضل لاعب في أفريقيا في الحفل الذي أقيم في القاهرة، متفوقًا على زميله المصري محمد صلاح ومنافسه الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي.
اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 10 في ليفربول اعترف بالدور الذي لعبه زملائه في ليفربول في تحقيق هذا الإنجاز.
يقول اللاعب السنغالي: "الحلم أصبح حقيقة، عندما كنت شابًا كنت أحلم دائمًا بأن أكون الأفضل، وفي هذا العام حصلت على الجائزة، لذلك أنا سعيد جدًا".
وتابع البالغ من العمر 27 عامًا: "بالتأكيد، أتطلع لتقديم الأداء الجيد مع فريقي بشكل خاص والفوز بالمزيد بالألقاب، خاصة وأنني ألعب مع ليفربول وهو ناد كبير، ويمكن أن توفر لك البطولات مع الفريق، فرصة الحصول على جوائز وألقاب فردية".
جدير بالذكر أن ماني عاد مؤخرًا للمشاركة في تدريبات ليفربول الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الريدز ضد وولفرهامبتون بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي.
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