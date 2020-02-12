نبيل معلول: الزمالك أسهل للترجي من الأهلي.. وهذه نقطة ضعفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نبيل معلول، المدير الفني الأسبق للترجي التونسي، أن مواجهة الأهلي أصعب من ملاقاة الزمالك، مشيرًا إلى أن نقطة ضعف الفريق الأبيض تتمثل في عدم قدرته على افتكاك الكرة سريعًا في الهجمات المرتدة، وأن الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد هما مصدر قوته.

ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية مع الترجي بطل دوري الأبطال في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدًا في ربع نهائي المسابقة القارية يوما 28 فبراير و6 مارس.

وقال معلول، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "الترجي يسيطر على الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة بحصد لقب دوري الأبطال لعامين متتاليين، وأتمنى أن يكسر عقدته في السوبر الإفريقي على حساب منافس قوي بحجم الزمالك".

وأضاف: "الزمالك لا يمر بأفضل أحواله حاليا من الناحية الفنية والبدنية، لكن يتحول التركيز عند اللاعبين في تلك المباريات التي يتم خلالها حصد الكأس بعد 90 دقيقة، المباراة ستكون صعبة على الفريقين ولو أن الترجي أفضل نسبيًا بالأشهر الأخيرة".

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وتابع: "كمدرب لا أحب اللعب أمام الأهلي لأنه فريق صعب ويملك لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في دوري الأبطال وشخصية كروية مميزة في الأوقات الحرجة والمباريات الكبرى، قد لا يمر بأفضل حالاته لكنه يتحول لشخصية أخرى خلال الأوقات الحاسمة".

وأوضح: "الترجي تغيّر عن الموسم الماضي، اكتسب لمسة فنية مميزة في خط الوسط واللعب أصبح أكثر جماعية، وذلك رغم خسارة خمسة لاعبين من الأعمدة الأساسية للفريق مثل فرانك كوم وجيلان الشعلالي ويوسف البلايلي وأنيس البدري وسعد بقير".

وانتقل معلول للحديث عن نقاط قوة الزمالك، قائلا: "فرجاني ساسي يمتلك رؤية جيدة وطارق حامد ميزان خط الوسط، كما أن محمود عبدالرازق شيكابالا قد يمثل خطورة في أي لحظة بصناعة الأهداف".

وأتم المدير الفني الأسبق للترجي قائلا: "تبقى نقطة ضعف الزمالك في البطء الكبير من التحول من النزعة الهجومية إلى النزعة الدفاعية للعودة من أجل افتكاك الكرة في الهجمات المرتدة".