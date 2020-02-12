أحمد رؤوف يعتزل كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن أحمد رؤوف، لاعب بتروجت السابق، اعتزاله كرة القدم بعد فترة تفكير استمرت طيلة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

أحمد رؤوف، صاحب الـ 37 عامًا، سبق ولعب بصفوف إنبي والأهلي والمصري وسموحة ودجلة وبتروجت والإنتاج الحربي بالإضافة إلى تجربة احترافية في الدوري الليبي.

وأضاف أحمد رؤوف، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج الماتش على فضائية صدى البلد، مساء يوم أمس الثلاثاء:"ظللت أفكر في الأمر منذ شهر ديسمبر الماضي ولا أقبل العروض التي وصلتني في يناير بعد صلاتي للاستخارة وربنا أهداني للاعتزال".

وأتم رؤوف حديثه بالإشارة إلى إنه وضع خطة لنفسه لدخول مجال التدريب، متمنيًا النجاح به كنجاحه وهو لاعب.