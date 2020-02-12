الليلة.. إنتر ميلان يصطدم بنابولى في نصف نهائى كأس إيطاليا

يفتتح إنتر ميلان جولة الذهاب بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، بلقاء نابولي على ملعب سان سيرو، بينما يلتقي ميلان ضيفه يوفنتوس مساء غد الخميس، على أن تشهد جولة الإياب لقاء يوفنتوس مع ميلان في الرابع من مارس ونابولي مع إنتر ميلان في الخامس من الشهر نفسه.

يسعى إنتر ميلان إلى استغلال الدفعة المعنوية والثقة الكبيرة التي يحظى بها

لاعبوه، بينما يتطلع يوفنتوس وكذلك ميلان ونابولي إلى التعافي. كان إنتر ميلان هو الوحيد من الفرق الأربعة المنافسة في المربع الذهبي لبطولة الكأس، الذي حقق الفوز مطلع هذا الأسبوع، في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي

وحقق إنتر ميلان انتصارا مثيرا في ديربي ميلانو، حيث حول تأخره بهدفين أمام جاره ميلان إلى الفوز 4

/ 2 مساء الأحد، لينتزع صدارة الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق الأهداف أمام يوفنتوس الذي خسر أمام هيلاس فيرونا 1 / 2 مساء السبت في المرحلة نفسها.

ومن المنتظر، أن يضع أنطونيو كونتي مدرب الإنتر، تشكيلة النيراتزوري كالتالي: "باديلي، جودين، دي فري، سكرينيار، كاندريفا، فيتشينو، بروزوفيتش، باريلا، يونج، سانشيز ولوكاكو". في المقابل، يتطلع نابولي إلى نفض غبار الهزيمة التي تلقاها على ملعبه أمام ليتشي 2 / 3 مساء الأحد، والتي أبقته في منتصف جدول الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.