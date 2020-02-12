رياضة | نينو: تليفونات بني سويف جاهز لمباراة البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نينو: تليفونات بني سويف جاهز لمباراة البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي تليفونات بنى سويف تدريباته اليومية وذلك في إطار استعداداته الجدية لمواجهة مضيفه البنك الأهلى وذلك فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر والمقرر إقامتها الاثنين القادم بملعب استاد بنى سويف الرياضي.

وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب المباراة الأخيرة التى قد شهدت تعادل الفريق أمام مضيفه الالمونيوم بملعب استاد نجع حمادى بنتيجة 2/2 .

ومن المنتظر عودة الثنائى مصطفى عبد الرحيم " كشرى " وأحمد أبو رضا لاعبي الفريق السويفى وذلك بعد غيابهم عن المباراة الماضية للإصابة.

وفى سياق متصل قال أبو العينين شحاتة المدير الفنى لتليفونات بنى سويف : مباراة البنك الأهلى مثل أى مباراة خاصة فى ظل كون جميع المباريات مهمة وصعبة ، وفيما يخص الغائبين بين الاصابة والاستبعاد الفنى أوضح أن اللاعب أحمد النحاس لاعب وسط الفريق سيلحق بالمباراة القادمة .

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وعن مباراه الالمونيوم السابقة، أشار أن رغم أن الفريق كان متأخر بهدفين وكان بإمكانة الفوز رغم تحقيق التعادل.

وكان تليفونات بنى سويف قد ضم ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث ضم احمد حسن قادما من الشرطة المطروحى فيما ضم الثنائى محمد كارم لاعب بترول أسيوط وأحمد شحاته لاعب ابو قير للأسمدة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا، وحمدى فاروق ورأفت عبد السلام مدربين، وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى، وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وأيمن محفوظ جهاز ادارى، وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى وأحمد شعبان مدير الكرة وأحمد سعد مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس بالمجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني/ برصيد 21 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الاول ىبرصيد 31 نقطة .