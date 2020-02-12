رياضة | كوتينيو يصدم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يصدم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير انجليزية ان البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ لاعب ​ليفربول​ السابق و​بايرن ميونخ​ الحالي نفى اي امكاينة عودته الى الريدز او ​الدوري الانجليزي الممتاز مرة أخرى.

ووفقًا لصحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية ان كويتينو اختار طريق اخر في مشواره في كرة القدم، على الرغم من ان يورجن كلوب كان قد فكر باستعادته من نادي ​برشلونة​ الى ليفربول.

وعبر النجم البرازيلي كوتينيو عن سعادته في اللعب مع بايرن ميونخ الألماني، كما اعرب عن امتنانه لاصدقائه القدامى الذين يقتربون من حسم لقب "البريميرليج".

يذكر ان انضم فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 ولم يشارك بشكل أساسي في صفوف الفريق الكتالوني حيث شارك خلال 75 مباراة في مختلف البطولات سجل 21 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.