رياضة | قمة ساخنة بين إنتر ميلان ونابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة ساخنة بين إنتر ميلان ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجه أنظار الساحرة المستديرة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً لمتابعة المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس إيطاليا بين نادي إنتر ميلان ضد نابولي في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب جيوسيبي مياتزا.

نادي الإنتر يدخل هذه المباراة برغبة كبيرة في عودة الألقاب إليه، خاصة أن هناك رغبة من الجماهير في تحقيق الثنائية المحلية، في ظل تراجع نادي يوفنتوس بمستواه كثيراً.

ويمتلك كونتي فرصة لتحقيق إنجاز لم يحدث منذ تواجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الإنتر لديه مواجهة متوسطة المستوى بالدوري الأوروبي، لذلك مازال الأمل متواجد للفوز بثلاثية محلية قد تضيف للفريق الإيطالي الكثير من الإبهار، يفتقد الإنتر للعديد من اللاعبين للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو.

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في المقابل نادي نابولي عانى كثيراً هذا الموسم على المستوى المحلي مع كارلو أنشيلوتي في بداية الموسم، ثم تذبذب أداءً كبيراً مع غاتوزو في الوقت الحالي، حتى تراجع الفريق من المنافسة على قمة الدوري الإيطالي إلى مراكز وسط الجدول.

وعلى المستوى الأوروبي فالفريق نجح في التأهل من دور المجموعات، لكنه سيصطدم بنادي برشلونة في دور 16، مما يعني نسبة تخطيه هذا الدور ضئيلة للغاية، يغيب عن نادي نابولي النجم الجزائري فوزي غلام، بالإضافة إلى كيفين مالكيوت.

واشتعلت صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بين فريقى إنتر ميلان ونظيره يوفنتوس بعد مرور 23 جولة حتى الآن، بعدما تمسكت كتيبة المدرب أنطونيو كونتي بالمنافسة القوية على اللقب الغائب عن "النيراتزوري"، منذ التتويج الأخير في موسم 2009-2010 مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو أمام اليوفي محتكر اللقب في السنوات الأخيرة.