رياضة | ناصر الخليفي يقدم عرضاً ضخماً لخطف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر الخليفي يقدم عرضاً ضخماً لخطف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن نية ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان خطف ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في الصيف المقبل.

وافاد موقع “لو سبورت 10” الفرنسي، أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان يُخطط للتعاقد مع ليونيل ميسي خلال الصيف القادم.

واكدت التقارير على أن سان جيرمان سيحاول إغراء ليونيل ميسي بتقديم راتب سنوي للاعب بقيمة 50 مليون يورو بدون ضرائب