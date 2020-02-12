رياضة | الأهلي يحسم أزمة شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم أزمة شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الأهلي فكرة رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق رغم إعلانه الرحيل نهاية الموسم الجاري على خلفية عدم تجديد عقده أو التفاوض على تجديده بجانب كثرة جلوسه على دكة البدلاء.

ويعقد مسئولو الأهلي جلسة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد.

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ويسعى الأهلي لتجديد عقود الثلاثي وشريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي فيما يتحفظ رينه فايلر المدير الفني للفريق على التجديد لحسام عاشور.