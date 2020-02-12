رياضة | كارثة في انتظار برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة في انتظار برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة السابق مفاجأة عن كارثة تنتظر إدارة النادي في الفترة الحالية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال جوردي ميستري في تصريحاته يوم أمس: "بارتوميو لم يعد محمي كما كان من قبل، الرئيس وضعه معقد بسبب التوتر الداخلي وبعض المشاكل والتخبطات السابقة".

وعن إقالة فالفيردي مدرب الفريق السابق قال: " تابعت من الخارج ما حدث لفالفيردي ، لو كنت المسؤول، لم أكن لأرمي فالفيردي في منتصف الموسم بعد تصدره الدوري والتأهل للدور المقبل في الأبطال "

وعن رحيل نيمار خلال فترته داخل النادي قال: "عندما قلت 200 ٪ نيمار باقي في برشلونه لأنه لا أحد في النادي يمكن أن يتخيل بأن نيمار يمكن أن يغادر حتى زملائه في الفريق لم يقولوا أي شيء، نيمار خدع الجميع"